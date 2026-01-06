Zinedine Zidane : La découverte qui fait halluciner son fils !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par Sochaux, l’OM ou encore l’OL, Benoit Pedretti a également porté le maillot de l’équipe de France au cours de sa carrière professionnel. International à 22 reprises, celui qui était milieu de terrain a notamment pu côtoyer un certain Zinedine Zidane chez les Bleus. De quoi faire halluciner le fils de Pedretti au moment de le découvrir…

Quand il s’agit de donner le nom du joueur le plus fort avec qui ils ont évolué, ils sont nombreux à dire Zinedine Zidane. Il faut dire que la légende de l’équipe de France impressionnait tout le monde sur un terrain de football. Benoit Pedretti fait d’ailleurs partie de ceux qui ont halluciné en voyant Zizou. L’ayant côtoyé chez les Bleus, l'ancien de l’OM est revenu sur ce privilège en 2020 dans le cadre d'un entretien accordé à L’Equipe.

« Il était délirant » « Ma plus grande fierté ? Le fait d'avoir évolué en équipe de France avec Zidane, qui était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets… », a raconté dans un premier temps Benoit Pedretti.