Didier Deschamps en couple : La magnifique histoire d’amour

C’est une histoire qui dure pour Didier Deschamps, en couple avec Claude depuis 1985. Il y a quelques années, le sélectionneur de l’équipe de France, qui va quitter son poste au terme du prochain Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’était prononcé comme rarement sur cette idylle.

Présent à la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps entame sa dernière année comme sélectionneur des Bleus. La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera sa dernière, la fin d’une ère pour la sélection tricolore. On ne sait pas encore de quoi sera fait l’avenir de Didier Deschamps, qui peut toutefois compter sur le soutien de ses proches, et de sa femme Claude.

« Le fait que je la rencontre, ça a été stabilisateur » Discret sur sa vie privée, Didier Deschamps avait accepté de se prononcer en 2019 sur sa belle et longue histoire d’amour avec Claude, rencontrée en 1985. « Elle m'a connu à un moment où j'étais un peu dans une période amusements, avait-il révélé dans le documentaire Didier face à Deschamps. J’avais l'opportunité de gagner, déjà à l'époque, un petit peu d'argent et de pouvoir en profiter. Chose que je n'ai pas faite les années avant. Le fait que je la rencontre, et qu'on puisse vivre ensemble, au quotidien, et bien oui ça a été stabilisateur. Ça a forcément calmé mes ardeurs festives ».