Equipe de France : Ca part au clash avec Zidane !

En juin 2006, au terme du deuxième match de la phase de poule qui s'était également soldé par un résultat nul pour l'équipe de France, Raymond Domenech remplaçait Zinedine Zidane dans le temps additionnel, lui qui allait être privé de l'ultime match de groupe contre le Togo. Une situation que n'a pas apprécié la légende des Bleus, engendrant un clash avec le sélectionneur.

Zinedine Zidane a délivré sa plus belle performance en équipe de France un soir d'été dans le ciel allemand. Le 1er juillet 2006 à Francfort plus précisément. En quart de finale de Coupe du monde, les Bleus se mesuraient à l'armada du Brésil dotée notamment du détenteur du Ballon d'or à ce moment à l'époque : Ronaldinho. Cependant, cette masterclass de Zidane avec sa passe décisive pour Thierry Henry aurait pu ne jamais voir le jour au vu de la tournure des évènements prises pendant la phase de poules et une qualification arrachée face au Togo, sans Zinedine Zidane.

«J’ai les glandes et je le lui fais savoir» Au cours d'un entretien fleuve avec L'Equipe datant de 2022, Zinedine Zidane est revenu sur un clash avec le sélectionneur de l'époque : Raymond Domenech. « C’est compliqué. Je suis suspendu le troisième match, qui est décisif face au Togo (2-0). Il faut gagner. On a mal démarré la compétition. Je sors lors du deuxième match face à la Corée du Sud (1-1)… Il (Raymond Domenech) me sort pour faire entrer David Trezeguet (90e + 1). Mais qui va le faire marquer, David ? Ce n’était pas clair. J’ai les glandes et je le lui fais savoir ».