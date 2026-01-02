«On avait beaucoup bu» : La folle fête de Laure Boulleau avec l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, l'équipe de France féminine de football finissait la Coupe du monde à la 4ème place, ayant perdu en petite finale face à la Suède. Ayant loupé le podium de peu, les Bleues étaient plus déçues que jamais, mais il n'empêche que la performance a été célébrée. Laure Boulleau faisait alors partie des festivités, elle qui jouait à l'époque avec la France. Mais voilà que les souvenirs sont flous...

Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau a également porté le maillot de l'équipe de France féminine à 65 reprises. Celle qui était arrière gauche était notamment de la partie pour la Coupe du monde 2011 avec les Bleues, un tournoi fini à la 4ème place par Laure Boulleau et ses coéquipières, battues en petite finale par la Suède.

« En 2011, on a fait une grosse fête à Paris » Malgré cette triste fin, les Bleues ont malgré tout célébré leur résultat. Une fête qui était visiblement bien chargée si l'on en croit les quelques souvenirs de Laure Boulleau. En effet, en 2023, pour L'Equipe, l'ancienne internationale française racontait : « La plus grosse fête en équipe de France ? Pour faire des grosses fêtes, il faut gagner des titres, on n'en a pas gagné (rires). Mais en 2011, on a fait une grosse fête à Paris en rentrant (de la Coupe du monde), on avait vraiment beaucoup bu ».