Zidane : Le clan Mbappé retourne sa veste !

Ces derniers temps, certains jeux sont proposés en interview aux joueurs et acteurs du football comme le « tu préfères » entre une série de joueurs ou un classement à l'aveugle. C'est ce dernier défi qu'Ethan Mbappé a relevé pour les réseaux sociaux du LOSC, entraînant un retournement de veste à propos de son grand frère Kylian. Explications.

A l'instar d'Olivier Giroud qui s'est prêté à l'exercice avant lui, Ethan Mbappé a accepté de classer à l'aveugle 10 joueurs ayant marqué l'équipe de France. Le coéquipier du champion du monde tricolore au LOSC a pris la décision de le positionner à la plus petite marche du podium juste en dessous de Paul Pogba.

Ethan Mbappé classe son grand frère tout en haut du classement des légendes de l'équipe de France De quoi ne pas laisser beaucoup de place pour certaines légendes comme Didier Deschamps (6ème) ou Michel Platini (7ème). D'autant plus que le cadet de Kylian Mbappé l'a mis à la première position, laissant derrière lui Thierry Henry à la 4ème position ou encore Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Mike Maignan aux 5ème, 8ème et 9ème positions.