Zidane : Le grand projet enfin dévoilé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance légendaire en finale de la Coupe du Monde 1998 avec son doublé face au Brésil, Zinedine Zidane avait pourtant été assez discret tout au long de cette compétition. Et le discours de Stéphane Guivarc'h en dit long sur les raisons de cette discrétion, puisque le plan tactique des Bleus à cette époque était archi défensif et ne profitait pas à Zidane. Explications.

Dans un entretien accordé au magazine So Foot en novembre 2023, Stéphane Guivarc'h se livrait sans détour sur le grand projet tactique mise en place par Aimé Jacquet lors de la Coupe du Monde 1998. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, même s'il disposait dans son effectif de joueurs techniques tels que Zinedine Zidane, avait mis un plan avant tout défensif comme l'indique Guivarc'h.

Une coupe du Monde moyenne pour Zidane « Zidane, sa Coupe du monde avant ses deux buts en finale, c’est très moyen, hein. Moi, mon seul regret, c’est qu’il me manque un but. Je me tapais tout le travail de sape du premier défenseur, à balayer le front de l’attaque… Il aurait fallu que j’y laisse moins de forces pour garder de la lucidité, mais le schéma était hyper défensif. C’est pas compliqué: en dehors de la finale j’ai eu absolument aucune occasion », confie le buteur de l'époque en équipe de France, qui affirme donc qu'il était difficile pour les éléments offensifs comme lui et Zinedine Zidane d'être mis en valeur durant ce Mondial 1998.