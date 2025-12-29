Nouvelle séparation chez les Zidane : L'annonce choc !

Du haut de ses 20 ans, Elyaz est le petit dernier de la fratrie des Zidane. Mais surement pas le moins talentueux. Le défenseur central qui évolue au Betis a été un pionnier de toutes les équipes de jeunes en France. Mais la réussite de son frère Luca avec l'Algérie pourrait lui donner des idées.
Dans la famille Zidane je demande le benjamin. Du haut de ses 20 ans, Elyaz gravit les échelons de façon linéaire. Cadre de chacune des équipe de France qu'il a côtoyée chez les jeunes, il évolue actuellement au Betis où il se distingue avec la réserve. Parmi les quatre fils de la légende des Bleus, Elyaz Zidane est probablement celui auquel la plus belle carrière est prédite.
Après Luca, Elyaz Zidane également en Algérie ?
Toutefois, rien ne dit qu'il aura un jour le niveau pour évoluer en équipe de France. De quoi donner des idées à l'Algérie ? Les Fennecs, qui ont déjà profité de la situation de Luca Zidane qui garde les buts algériens à la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et d'ailleurs, le gardien de but a été interrogé sur la possibilité de voir son petit frère suivre son exemple en prenant la nationalité algérienne. « On verra, ce n’est pas le moment d’en parler », a toutefois répondu Luca Zidane.
«Ils sont là derrière nous, ils nous poussent»
En attendant de voir comment évoluera sa carrière internationale, Elyaz Zidane suit les prestations de son grand frère à la CAN. Dimanche, il était encore une fois dans les tribunes dans les tribunes du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat pour assister à la victoire de l'Algérie contre le Burkina Faso (1-0) en compagnie de ses parents. Une présence très importante pour Luca Zidane. « Comme tout le peuple algérien, ils sont là derrière nous, ils nous poussent. C’est important pour nous de les avoir avec nous. On fait le maximum pour les rendre fiers », assure le portier des Fennecs.