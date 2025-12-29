Nouvelle séparation chez les Zidane : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 20 ans, Elyaz est le petit dernier de la fratrie des Zidane. Mais surement pas le moins talentueux. Le défenseur central qui évolue au Betis a été un pionnier de toutes les équipes de jeunes en France. Mais la réussite de son frère Luca avec l'Algérie pourrait lui donner des idées.

Dans la famille Zidane je demande le benjamin. Du haut de ses 20 ans, Elyaz gravit les échelons de façon linéaire. Cadre de chacune des équipe de France qu'il a côtoyée chez les jeunes, il évolue actuellement au Betis où il se distingue avec la réserve. Parmi les quatre fils de la légende des Bleus, Elyaz Zidane est probablement celui auquel la plus belle carrière est prédite.

Après Luca, Elyaz Zidane également en Algérie ? Toutefois, rien ne dit qu'il aura un jour le niveau pour évoluer en équipe de France. De quoi donner des idées à l'Algérie ? Les Fennecs, qui ont déjà profité de la situation de Luca Zidane qui garde les buts algériens à la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et d'ailleurs, le gardien de but a été interrogé sur la possibilité de voir son petit frère suivre son exemple en prenant la nationalité algérienne. « On verra, ce n’est pas le moment d’en parler », a toutefois répondu Luca Zidane.