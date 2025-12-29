Zidane - Le coup de foudre à Marseille : «On s’est rapprochés»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane ne l'a jamais caché, il a toujours été un immense admirateur d'Enzo Francescoli et allait d'ailleurs voir jouer l'attaquant uruguayen au stade à Marseille lorsqu'il portait le maillot de l'OM. Zidane a même fini par se rapprocher de lui au fil des années, et s'est livré sans détour sur cet immense coup de coeur.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s'est notamment livré sur son coup de foudre durant son enfance pour Enzo Francescoli, ancienne gloire de l'OM qui a bercé Zidane au cours de son enfance. Et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait d'ailleurs fini par rencontrer et nouer une véritable relation avec son idole.

« J’étais fanatique de lui » « Enzo Francescoli, c’était plus que mon idole. J’étais fanatique de lui. C’était plus que du mimétisme. Je décortiquais tout ce qu’il faisait. Il fallait que je refasse ça sur le terrain. Je m’entraînais jusqu’à y arriver. Je regardais tout, à la loupe, pour reproduire. En plus, j’allais au stade à l’époque (1989-1990). J’étais tout en haut dans le Vélodrome, derrière le but (…) tout me subjuguait chez Enzo Francescoli. La technique avec ses contacts extérieur-intérieur, intérieur-extérieur. C’était de la dentelle. Je pense que, quelque part, je suis arrivé à lui ressembler. Techniquement, en tout cas, Enzo était majestueux », avoue Zinedine Zidane, qui a ensuite eu l'occasion de se rapprocher de l'ancien joueur de l'OM.