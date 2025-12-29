Algérie : Zidane annonce une nouvelle surprise ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a maintenant trois mois, Luca Zidane décidait de changer de nationalité sportive pour représenter les couleurs de l’Algérie, pays de ses grands-parents avec lequel il vit actuellement sa première Coupe d’Afrique des Nations. Avant que son petit frère, Elyaz Zidane, ne fasse de même ? La question a été posée au gardien âgé de 27 ans.

En s’imposant face au Burkina Faso (1-0) ce dimanche, l’Algérie a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. De nouveau titulaire, Luca Zidane a enchaîné un deuxième match consécutif sans prendre de but, lui qui avait déjà gardé sa cage inviolée contre le Soudan (3-0).

« Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous » Depuis le début de la compétition, le gardien âgé de 27 ans peut compter sur le soutien de sa famille et de son père, Zinedine Zidane, présents tribunes. « Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous, ils nous poussent. C’est important pour nous de les avoir ici, avec une ambiance incroyable. On fait le maximum pour les rendre fiers », a confié Luca Zidane au micro de Foot Mercato.