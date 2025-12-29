Algérie : Zidane annonce une nouvelle surprise ?

Il y a maintenant trois mois, Luca Zidane décidait de changer de nationalité sportive pour représenter les couleurs de l’Algérie, pays de ses grands-parents avec lequel il vit actuellement sa première Coupe d’Afrique des Nations. Avant que son petit frère, Elyaz Zidane, ne fasse de même ? La question a été posée au gardien âgé de 27 ans.
En s’imposant face au Burkina Faso (1-0) ce dimanche, l’Algérie a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. De nouveau titulaire, Luca Zidane a enchaîné un deuxième match consécutif sans prendre de but, lui qui avait déjà gardé sa cage inviolée contre le Soudan (3-0).
« Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous »
Depuis le début de la compétition, le gardien âgé de 27 ans peut compter sur le soutien de sa famille et de son père, Zinedine Zidane, présents tribunes. « Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous, ils nous poussent. C’est important pour nous de les avoir ici, avec une ambiance incroyable. On fait le maximum pour les rendre fiers », a confié Luca Zidane au micro de Foot Mercato.
Elyaz Zidane lui aussi bientôt avec l’Algérie ?
Et s’il avait ouvert la voie à d’autres membres de sa famille ? Luca Zidane a également été interrogé sur le choix de sélection de son petit frère, Elyaz Zidane (20 ans), défenseur du Betis Séville et international U20 avec l’équipe de France. « On verra ça, ce n’est pas le moment d’en parler je pense. On verra », a répondu le portier de l’Algérie.