Nouvelle histoire pour Zidane, le grand bonheur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En entrant parfaitement dans sa CAN, l'Algérie a l'occasion de valider sa qualification en affrontant le Burkina Faso ce dimanche. Parmi les forces en présence dans l'effectif, Luca Zidane a réussi à se faire une place rapide. La Fédération algérienne est venue le chercher il y a quelques mois et il est à fond dans ce nouveau projet.

A la recherche d'un gardien en équipe nationale, l'Algérie a fait appel à Luca Zidane. Le deuxième fils de la légende du football français a décidé de prendre la nationalité algérienne et était présent lors de la victoire face au Soudan (3-0) pour débuter la CAN. Le joueur de 27 ans nage en plein rêve.

Luca Zidane à l'aise avec l'Algérie Face au Burkina Faso ce dimanche, l'Algérie peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. C'est un vrai objectif pour Luca Zidane. « On se prépare pour le match contre le Burkina. On a fait un bon entraînement, une bonne séance. Demain, on va faire une dernière séance pour être prêts pour le match. On sait que c’est une bonne équipe. C’est le deuxième match, on a bien commencé la compétition. Il faut aller chercher les trois points » assure-t-il dans une vidéo postée par la Fédération algérienne de football.