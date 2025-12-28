Zinedine Zidane : L’anecdote puissante à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme cela était stipulé dans son contrat avec la Juventus, en 1998, en remportant le Ballon d’Or, Zinedine Zidane a reçu une Ferrari de la part du club italien. Le fait est qu’il n’est pas énormément utilisé cette voiture, qui est d’ailleurs restée dans le garage de ses parents à Marseille. Il n’empêche que Zidane a gardé cela comme un très grand souvenir de son passage à la Juventus.

De 1996 à 2001, Zinedine Zidane a porté le maillot de la Juventus. C’est donc quand il était en Italie qu’il a remporté le Ballon d’Or. Un trophée qui lui a été décerné en 1998 après la Coupe du monde soulevée avec la France. De quoi valoir à Zidane un très beau cadeau de la part de la Vieille Dame. « Je suis arrivé à la Juventus en 1996, et une clause spéciale figurait dans mon contrat : si je remportais le Ballon d'Or dans les cinq ans, le club m'offrirait une Ferrari. En 1998, j'ai gagné le Ballon d'Or, et la Juventus, sans tarder, a tenu sa promesse », confiait Zidane, rapporté par Alfredo Pedulla.

« La voiture est restée dans le garage de mes parents à Marseille » Mais qu’est devenue ensuite cette Ferrari récupérée par Zinedine Zidane ? Dans la suite de son interview, l’ancien joueur de la Juventus expliquait : « Je n'ai pas beaucoup utilisé cette Ferrari, une F355 Berlinetta. Seulement quand j'en avais envie. Je ne l'ai jamais emmenée à Turin. La voiture est restée dans le garage de mes parents à Marseille pendant plus de vingt ans, rarement utilisée mais toujours conservée avec beaucoup d'affection comme un souvenir de ma carrière et de mon lien avec l’Italie ».