Zidane - Fin de l’histoire d’amour : Il regrette amèrement !

En 2006, Zinedine Zidane terminait sa belle histoire d'amour avec l'équipe de France par une expulsion contre l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Fabien Barthez revient sur ce fameux coup de tête assené par l'ancien numéro 10 des Bleus, et s'il ne lui en veut pas, il regrette amèrement de ne pas lui avoir permis de remporter ce Mondial.

Le 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde, ce match avait une saveur toute particulière pour Zinedine Zidane qui prenait sa retraite de joueur à ce moment-là, et disputait donc son tout dernier match avec les Bleus. La fin d'une belle histoire d'amour entre Zidane et son équipe nationale, et elle s'est malheureusement terminée de manière tragique avec un carton rouge pour le numéro 10 et une défaite des Bleus.

« Je m’en veux de ne pas l’avoir sorti du trou » Interrogé il y a quelques années par L’Équipe Enquête, Fabien Barthez a réagi à ce craquage de Zinedine Zidane qui avait été expulsé pour un coup de tête sur Marco Materazzi : « Est-ce qu’on lui en veut ? Moi pas du tout. Au contraire, moi je m’en veux de ne pas l’avoir sorti du trou. C’était à nous de le sortir du trou. Une fois qu’il a pris ce rouge, c’était à nous de remporter la séance de tirs au but… C’est là où je m’en veux », indique l'ancien gardien de but de l'équipe de France, qui aurait aimé faire plus pour la grande dernière de Zidane.