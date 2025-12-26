Benzema revient en France : C'est validé !

Il y a quelques jours, Karim Benzema avait ouvert la porte à un retour en équipe de France, notamment dans l'optique de disputer la prochaine Coupe du monde. Une déclaration qui avait largement été commenté, Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL, valide cette idée.
Sa dernière convocation en équipe de France remonte à la Coupe du monde 2022, qu'il n'avait finalement pas disputée à cause d'une blessure. Et depuis, Karim Benzema n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps. L'ancien attaquant du Real Madrid a toutefois récemment ouvert la porte à l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde.
Benzema veut disputer la Coupe du monde
« Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
Gérard Bonneau valide !
Une déclaration qui avait évidemment fait réagir, notamment au sujet de l'éventuel apport que pourrait avoir Karim Benzema avec les Bleus. Mais pour Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL et qui a participé à la formation de l'actuel joueur d'Al-Ittihad, l'équipe de France ne doit pas hésiter. « S’il dit ça, c’est qu’il sent qu’il peut encore apporter quelque chose. Il marque toujours dans son championnat et pourrait encadrer les jeunes Bleus tout en disant : “je suis encore là”. En 25 minutes, il peut faire basculer un match », confie-t-il auprès de Foot Mercato.