Benzema revient en France : C'est validé !

Il y a quelques jours, Karim Benzema avait ouvert la porte à un retour en équipe de France, notamment dans l'optique de disputer la prochaine Coupe du monde. Une déclaration qui avait largement été commenté, Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL, valide cette idée.

Sa dernière convocation en équipe de France remonte à la Coupe du monde 2022, qu'il n'avait finalement pas disputée à cause d'une blessure. Et depuis, Karim Benzema n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps. L'ancien attaquant du Real Madrid a toutefois récemment ouvert la porte à l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde.

Benzema veut disputer la Coupe du monde « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.