Karim Benzema : Le mariage est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Karim Benzema ouvrait la porte à la possibilité de participer à la prochaine Coupe du monde. Et pour Benoit Tremoulinas, le mariage avec l’équipe de France actuelle serait idéal, notamment en vue du prochain Mondial en Amérique du Nord.

Un peu plus de trois après sa dernière convocation avec l'équipe de France, Karim Benzema se verrait bien faire son grand retour afin de disputer la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord. Un choix totalement validé par Benoit Trémoulinas.

Trémoulinas valide le retour de Benzema « Un retour de Benzema, je pense qu’il y a quand même pas mal de joueurs aimeraient, pas mal de gens aussi, mais il y a aussi pas mal de gens qui n’aimeraient pas. Puis après, il y a aussi la position du sélectionneur. J’aimerais avoir un Benzema numéro neuf parce que pour moi c’est un vrai numéro neuf », explique-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg avant de poursuivre.