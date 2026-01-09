PSG - Désiré Doué : La punchline balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance en demi-teinte jeudi soir avec le PSG lors du Trophée des Champions contre l'OM, Désiré Doué n'a pas fait l'unanimité chez les observateurs. Et en direct dans l'After Foot sur RMC après le match, Walid Acherchour a envoyé une punchline pour critiquer le match de Doué contre l'OM.

Titularisé par Luis Enrique jeudi soir contre l'OM en Trophée des Champions et auteur du tir au but victorieux, Désiré Doué n'a pourtant pas livré une superbe copie avec le PSG. L'ancien crack du Stade Rennais, buteur le week-end dernier contre le Paris FC (2-1), n'a pas semblé au meilleur de sa forme contre l'OM, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques critiques après le match. Et en direct sur RMC, Walid Acherchour a notamment envoyé une punchline sur l'attaquant du PSG.

« Il se regarde un peu trop » « On n’a pas vu beaucoup Désiré Doué ? Il avait le miroir pendant toute la rencontre où il se regardait à chaque fois… (…) Il y a son poteau, mais sinon je trouve qu’il porte trop le ballon. Il se regarde un peu trop sur le terrain », estime le consultant de l'After Foot, qui reproche donc à Désiré Doué de s'admirer un peu trop sur le terrain avec le PSG.