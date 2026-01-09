PSG : Luis Enrique s’en va, «je peux vous le garantir à 100 %»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, certaines rumeurs ont été lancées concernant une potentielle rupture entre Luis Enrique et le PSG. L’Espagnol aurait refusé une offre de contrat, et pourrait quitter Paris à l’issue de cette saison. Cependant, ces bruits de couloirs ont rapidement été démentis, notamment par Fabrizio Romano qui dénonce ici un mensonge.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique aurait-il des envies d’ailleurs ? Au cours des derniers jours, certaines rumeurs concernant l’avenir de l’entraîneur espagnol ont émergé. Le coach de 55 ans aurait refusé une offre de contrat XXL proposée par la direction parisienne, et pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison.

Luis Campos dénonce une fake news Cependant, rien de tout cela ne semble vrai. Très rapidement, Luis Campos est intervenu lui-même avec ses réseaux sociaux afin de dénoncer une rumeur mensongère. « 100 % fake news » a ainsi confié le Portugais, alors que pour rappel, Luis Enrique est toujours sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG.