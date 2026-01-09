PSG - OM : Un joueur craque, l’énorme provocation sur les réseaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’OM a concédé une défaite frustrante face au PSG au Koweït. Le club parisien s’est adjugé le Trophée des Champions à l’issue d’une séance de tirs au but après avoir égalisé dans les arrêts de jeu (2-2). Sur les réseaux sociaux, Nuno Mendes n’a pas manqué de chambrer le capitaine marseillais Leonardo Balerdi.

Un trophée de plus pour le PSG. Bousculé par l’OM ce jeudi au Koweït, le club parisien a finalement trouvé les ressources nécessaires pour aller emporter une finale une fois de plus aux tirs au but. Menés (1-2), les hommes de Luis Enrique ont égalisé dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos, avant de dérouler sur penalty.

L’OM frustré face au PSG De son côté, l’OM sort de ce match extrêmement frustré. Dominateurs en seconde période, les hommes de Roberto De Zerbi pensaient remporter un trophée pour la première fois depuis 2012. Le PSG en aura décidé autrement. Si les Parisiens n’ont pas proposé leur meilleure prestation, Paris a néanmoins pris sa revanche sur son ennemi, chez qui il avait été défait en début de saison (1-0).