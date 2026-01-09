Une «star» a quitté le PSG, il balance en direct !

Amadou Diawara

Convoqué par Walid Regragui, Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les Lions Indomptables vont se frotter aux Lions de l'Atlas ce vendredi soir, David Pagou - sélectionneur du Cameroun - n'a pas tari d'éloges à l'égard du latéral droit du PSG.

Si Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville le 4 novembre dernier (PSG 1-2 Bayern), Walid Regragui l'a tout de même inscrit dans sa liste de joueurs convoqués pour disputer la CAN 2025. En effet, le sélectionneur du Maroc a refusé de se passer des services de son capitaine.

PSG : Hakimi est parti au Maroc pour la CAN Titularisé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tanzanie, Achraf Hakimi devrait enchainer face au Cameroun ce vendredi soir. Présent en conférence de presse ce jeudi, David Pagou s'est totalement enflammé concernant le latéral droit du Maroc et du PSG.