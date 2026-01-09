Une «star» a quitté le PSG, il balance en direct !

Convoqué par Walid Regragui, Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les Lions Indomptables vont se frotter aux Lions de l'Atlas ce vendredi soir, David Pagou - sélectionneur du Cameroun - n'a pas tari d'éloges à l'égard du latéral droit du PSG.
Si Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville le 4 novembre dernier (PSG 1-2 Bayern), Walid Regragui l'a tout de même inscrit dans sa liste de joueurs convoqués pour disputer la CAN 2025. En effet, le sélectionneur du Maroc a refusé de se passer des services de son capitaine.
PSG : Hakimi est parti au Maroc pour la CAN
Titularisé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tanzanie, Achraf Hakimi devrait enchainer face au Cameroun ce vendredi soir. Présent en conférence de presse ce jeudi, David Pagou s'est totalement enflammé concernant le latéral droit du Maroc et du PSG.
«C’est le Maroc qui a les stars»
« C’est le Maroc qui a les stars. Il y a Achraf Hakimi, qui joue au PSG et qui est le meilleur joueur africain. Dans les trois du classement (du Ballon d’or africain), il n’y a aucun Camerounais. Les stars, ce seront les Marocains, et nous on va essayer de les challenger. Moi, j’ai commencé hier ma carrière internationale. Walid Regragui, lui, a fait une demi-finale de Coupe du monde (en 2022). On ne va pas comparer deux choses incomparables. Le Maroc s’est structuré, je vois les infrastructures et les stades ici. On ne dira jamais que le Cameroun est favori. Le Maroc est le favori naturel », a affirmé David Pagou, le sélectionneur du Cameroun. Parti au Maroc pour jouer la CAN, Achraf Hakimi va retrouver le PSG lorsque sa sélection sera éliminée. Reste à savoir jusqu'où les Lions de l'Atlas vont aller cette année.