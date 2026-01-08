Dembélé - Doué : La grande nouvelle qui va arranger le PSG !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG et l'OM vont se disputer le Trophée des Champions au Koweït. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se départageront aux tirs au but. Une règle qui fait les affaires du PSG, qui vient de récupérer à la fois Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Ayant terminé aux deux premières places de la Ligue 1 la saison dernière, le PSG et l'OM ont rendez-vous ce jeudi soir pour le Trophée des Champions. Le premier Classique de l'année est organisé au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

PSG-OM : Il n'y aura pas de prolongations Comme le stipule le règlement du Trophée des Champions, le PSG et l'OM sont assurés de ne pas disputer de prolongations ce jeudi soir. En cas d'égalité à l'issue des 90 minutes de jeu et du temps additionnel, les deux équipes vont se départager aux tirs au but.