«Vous connaissez mon amour» : Il annonce une rupture au PSG !

Invité à commenter l'éclosion de Désiré Doué, Ludovic Obraniak ne cache pas son affection pour le numéro 14 du PSG qui a même visiblement pris le dessus dans son cœur sur un certain Khvicha Kvaratskhelia.
La saison dernière, Désiré Doué a bluffé tout le monde pour ses débuts avec le PSG. Sa prestation historique en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0) est notamment dans toutes les mémoires, à tel point que Ludovic Obraniak, pourtant amoureux de Khvicha Kvaratskhelia, prédise que l'année 2026 sera celle de Désiré Doué.
Obraniak impressionné par Doué
« Sa prestation, le combo qui m’a marqué c’est le penalty de Liverpool, rappelez-vous l’Equipe de France et le penalty… Donc c’est un joueur qui a une énorme confiance en lui, ça se voit. Pour tirer un penalty il faut avoir le cœur accroché, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui se défilent dans ces moments-là. Vous connaissez mon amour pour Kvara par rapport à sa façon de jouer. Je trouve qu’il a ça lui aussi, c’est-à-dire le côté où c’est une pièce rare dans un effectif. Ce côté provocation permanente, il l’a beaucoup plus que Barcola, qui est un garçon qui temporise encore beaucoup. Il prend le ballon, il analyse et s’il le sent, il y va. Il part plus de derrière », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Vous connaissez mon amour pour Kvara, mais...»
« Quand Doué a le ballon, comme Kvara il va péter la première ligne, il va dribbler, il va exploser. C’est le détonateur aussi. On a deux détonateurs à Paris, ces deux joueurs-là. Donc je pense que ce sont des pièces rares, comme Cherki… Des joueurs qui, quand ils ont le ballon, ne vont pas se poser la question de savoir s’ils vont jouer dans la latéralité, ils prennent le ballon et ils explosent le bloc adverse. C’est très, très, très dur à faire et c’est pour ça qu’à mon avis, vu que Dembélé va être un peu moins bien, on va retrouver du Dembélé mais peut-être pas aussi bien que la saison précédente… Puis c’est un prospect encore, il est jeune. On parlait de reconstruire, c’est avec lui et Joao Neves si vous partez de ce principe-là. Donc je crois qu’il a encore une belle marge de progression parce qu’il a cette capacité à pouvoir le faire sur la durée. Je crois que ce sera l’homme de l’année au Paris Saint-Germain », ajoute Ludovic Obraniak.