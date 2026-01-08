«Vous connaissez mon amour» : Il annonce une rupture au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter l'éclosion de Désiré Doué, Ludovic Obraniak ne cache pas son affection pour le numéro 14 du PSG qui a même visiblement pris le dessus dans son cœur sur un certain Khvicha Kvaratskhelia.

La saison dernière, Désiré Doué a bluffé tout le monde pour ses débuts avec le PSG. Sa prestation historique en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0) est notamment dans toutes les mémoires, à tel point que Ludovic Obraniak, pourtant amoureux de Khvicha Kvaratskhelia, prédise que l'année 2026 sera celle de Désiré Doué.

Obraniak impressionné par Doué « Sa prestation, le combo qui m’a marqué c’est le penalty de Liverpool, rappelez-vous l’Equipe de France et le penalty… Donc c’est un joueur qui a une énorme confiance en lui, ça se voit. Pour tirer un penalty il faut avoir le cœur accroché, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui se défilent dans ces moments-là. Vous connaissez mon amour pour Kvara par rapport à sa façon de jouer. Je trouve qu’il a ça lui aussi, c’est-à-dire le côté où c’est une pièce rare dans un effectif. Ce côté provocation permanente, il l’a beaucoup plus que Barcola, qui est un garçon qui temporise encore beaucoup. Il prend le ballon, il analyse et s’il le sent, il y va. Il part plus de derrière », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.