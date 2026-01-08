Rumeurs avec des femmes : Un joueur du PSG balance cash !

Alors qu’il fait actuellement ses premiers pas avec le Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des Nations, affrontant le Mali ce vendredi (à 17h) en quarts de finale, Ibrahim Mbaye (PSG) a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour démentir une fake news le concernant.
Parti au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye impressionne avec le Sénégal, à quelques jours de fêter ses 18 ans. « À 17 ans, à ce niveau, je pense que c'est impressionnant. Il a un bel avenir devant lui, c'est un joueur exceptionnel », s’enflammait en décembre dernier Sadio Mané. Mais comme souvent avec les footballeurs, la réussite s’accompagne de problèmes à gérer.
« Tous les autres comptes se faisant passer pour moi sont faux »
Le jeune attaquant du PSG a pu le constater en voyant son identité être usurpée sur les réseaux sociaux. Il a ainsi mis les choses au clair sur son compte Instagram. « Je possède un seul et unique compte TikTok officiel. Tous les autres comptes utilisant mon nom, mes photos ou se faisant passer pour moi sont faux », a expliqué Mbaye.
« Je n’ai jamais dm de femmes »
« Je n’ai contacté personne en message privé via un autre compte et je n’ai jamais dm de femmes » a ajouté l’attaquant du PSG, focalisé sur la prochaine échéance du Sénégal dans cette CAN 2025, avec le quart de finale face au Mali ce vendredi (17h).