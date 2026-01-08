PSG : Donnarumma se lâche après son transfert !

Axel Cornic

De l’eau est passée sous les ponts depuis son départ, mais personne ne sait vraiment pourquoi le Paris Saint-Germain s’est séparé de Gianluigi Donnarumma. Mais ce dernier ne semble plus vraiment s’en soucier puisqu’il vit une toute nouvelle vie à Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola.

Au sein du PSG, on assure que c’est pour des problèmes rencontrés lors des négociations sur sa prolongation de contrat. Mais d’autres assurent que c’est Luis Enrique qui aurait dégagé Gianluigi Donnarumma, pour miser plutôt sur Lucas Chevalier, un gardien qui collerait plus à son football.

« J'ai trouvé une famille formidable et je suis très, très heureux d'être ici » Quoi qu’il en soit, les chemins du PSG et de l’international italiens se sont séparés et loin de garder une rancœur, ce dernier semble très heureux. « Je voulais venir ici parce que tout le monde disait du bien de Manchester City et, en vérité, j'ai trouvé une famille formidable et je suis très, très heureux d'être ici » a confié Donnarumma, sur les médias de son nouveau club.