Mercato - OM : Il recale tout le monde pour signer à Marseille !

L'attractivité de l'OM a plusieurs fois fait parler ces dernières années, mais un joueur assure qu'il n'a pas hésité à repousser toutes les offres pour accepter la proposition du club phocéen. Y compris des offres financières plus intéressantes.

Ce fut l'une des premières stars du projet McCourt. En effet, en janvier 2017, Patrice Evra, qui évolue alors à la Juventus, choisit de rejoindre l'OM lors du même mercato qui verra revenir Dimitri Payet en provenance de West Ham. Pour l'ancien latéral gauche de l'équipe, cela se passera très mal puisqu'il sera même viré après avoir assené un coup de pied à un supporter du Vitoria Guimaraes en Ligue Europa. Et pourtant, un peu moins de dix ans plus tard, Patrice Evra ne regrette pas son choix et révèle même avoir repoussé des offres alléchantes en dehors de l'Europe à l'image de celles venues des Corinthians ou encore de Los Angeles en MLS.

Evra justifie son choix de signer à l'OM « Oui, j'ai reçu quelques demandes lorsque je jouais pour la Juventus. Je crois que Corinthians m'avait contacté, mais j'ai décidé de retourner en France et de jouer pour Marseille. Je me souviens que le LA Galaxy souhaitait me recruter, mais cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis retourné à Marseille, puis je suis parti à West Ham », a-t-il confié dans une interview accordée à Stake.