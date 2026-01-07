PSG : C’est fini pour Luis Enrique, le Qatar en rêve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, certaines sources ont annoncé que Luis Enrique pourrait ne pas continuer l’aventure au PSG à l’issue de son contrat en 2027. Si Luis Campos a rapidement tenu à réagir, ce scénario n’est pas impossible. Et en cas de départ de l’Espagnol, le Qatar rêve toujours d’attirer Pep Guardiola à Paris.

Le PSG pourrait vivre une énorme révolution prochainement. Alors que récemment, la direction parisienne souhaitait offrir une grosse offre de prolongation auprès de Luis Enrique, ce dernier l’aurait repoussé à en croire certaines sources.

Luis Enrique prêt à quitter le PSG ? Néanmoins, Luis Campos a rapidement éteint l’incendie. Sur ses propres réseaux sociaux, le dirigeant portugais a tout simplement répondu à ces rumeurs : « 100 % fake news ». De quoi mettre fin à ce potentiel départ de Luis Enrique, qui pour rappel, voit son contrat actuel expirer en juin 2027. Selon Média Foot en revanche, un départ du coach espagnol à l’issue de son contrat n’est pas un scénario impossible.