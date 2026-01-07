PSG : C’est fini pour Luis Enrique, le Qatar en rêve !

Au cours des dernières heures, certaines sources ont annoncé que Luis Enrique pourrait ne pas continuer l’aventure au PSG à l’issue de son contrat en 2027. Si Luis Campos a rapidement tenu à réagir, ce scénario n’est pas impossible. Et en cas de départ de l’Espagnol, le Qatar rêve toujours d’attirer Pep Guardiola à Paris.
Le PSG pourrait vivre une énorme révolution prochainement. Alors que récemment, la direction parisienne souhaitait offrir une grosse offre de prolongation auprès de Luis Enrique, ce dernier l’aurait repoussé à en croire certaines sources.
Luis Enrique prêt à quitter le PSG ?
Néanmoins, Luis Campos a rapidement éteint l’incendie. Sur ses propres réseaux sociaux, le dirigeant portugais a tout simplement répondu à ces rumeurs : « 100 % fake news ». De quoi mettre fin à ce potentiel départ de Luis Enrique, qui pour rappel, voit son contrat actuel expirer en juin 2027. Selon Média Foot en revanche, un départ du coach espagnol à l’issue de son contrat n’est pas un scénario impossible.
QSI rêve de Pep Guardiola
Et afin de le remplacer, QSI et le PSG ont un nom bien précis en tête : celui de Pep Guardiola. Nasser Al-Khelaïfi rêve d’attirer le technicien de Manchester City à Paris. Son contrat, tout comme celui de Luis Enrique, expire en 2027. Affaire à suivre donc...