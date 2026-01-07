Départ de Luis Enrique : Le PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, une folle rumeurs a circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que Luis Enrique avait refusé une très grosse offre du PSG pour prolonger. Une annonce qui a évidemment fait réagir, mais Luis Campos a répondu clairement : « 100% Fake News ».

Arrivé sur le banc du PSG en 2023 pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique a rapidement fait l'unanimité à Paris, obtenant même une prolongation en début de saison dernière, avant tout le succès qui a suivi. Désormais lié au PSG jusqu'en 2027, le technicien espagnol souhaite s'inscrire sur le long terme à Paris.

La folle rumeur sur Luis Enrique Dans cette optique, le PSG souhaiterait lui offrir un nouveau bail sur le long terme afin de confirmer que Luis Enrique est bien l'homme de la situation. Néanmoins, mardi, une folle rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que l'Espagnol avait refusé une très grosse offre du PSG. Plusieurs comptes sur X citait BILD comme étant la source de cette information qui était toutefois introuvable dans le média allemand.