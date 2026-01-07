De Zerbi - Départ de l'OM : La bombe lâchée à l'étranger !

Alors que Ruben Amorim a été démis de ses fonctions lundi, Manchester United penserait notamment à Roberto De Zerbi pour le remplacer et cet intérêt ne le laisserait pas insensible. Le technicien italien serait intéressé par le poste d’entraîneur des Red Devils et prêt à quitter l’OM à la fin de la saison.
Lundi, Manchester United a pris la décision de se séparer de Ruben Amorim et d’après les informations du Telegraph, Roberto De Zerbi serait un des entraîneurs pistés pour le remplacer. Le favori serait Oliver Glasner, en poste à Crystal Palace, mais l’entraîneur de l’OM aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton.
De Zerbi tenté par le poste d’entraîneur de Manchester United ?
Et selon TEAMtalk, Roberto De Zerbi ne serait pas insensible à cet intérêt. En effet, le technicien italien serait prêt à quitter l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, à la fin de la saison pour rejoindre Manchester United, si on lui propose le poste. Il se sentirait prêt à relever le défi et serait tenté par un retour en Angleterre.
« Il est l'entraîneur idéal de Marseille »
Des contacts avaient déjà eu lieu entre les Red Devils et Roberto De Zerbi à l’été 2024, avant que ce dernier ne rejoigne l’OM. En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria avait assuré que la situation était « très claire » avec l’Italien, ouvrant même la porte à une prolongation : « Tout le monde souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici. Il est l'entraîneur idéal de Marseille. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour parler de son avenir. Mais je chercherai bien sûr à m'aligner avec son ambition. »