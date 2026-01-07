De Zerbi - Départ de l'OM : La bombe lâchée à l'étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Ruben Amorim a été démis de ses fonctions lundi, Manchester United penserait notamment à Roberto De Zerbi pour le remplacer et cet intérêt ne le laisserait pas insensible. Le technicien italien serait intéressé par le poste d’entraîneur des Red Devils et prêt à quitter l’OM à la fin de la saison.

Lundi, Manchester United a pris la décision de se séparer de Ruben Amorim et d’après les informations du Telegraph, Roberto De Zerbi serait un des entraîneurs pistés pour le remplacer. Le favori serait Oliver Glasner, en poste à Crystal Palace, mais l’entraîneur de l’OM aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton.

De Zerbi tenté par le poste d’entraîneur de Manchester United ? Et selon TEAMtalk, Roberto De Zerbi ne serait pas insensible à cet intérêt. En effet, le technicien italien serait prêt à quitter l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, à la fin de la saison pour rejoindre Manchester United, si on lui propose le poste. Il se sentirait prêt à relever le défi et serait tenté par un retour en Angleterre.