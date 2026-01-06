OM : Le départ de Roberto De Zerbi est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le FC Nantes au Stade Vélodrome, les critiques s'abattent sur Roberto De Zerbi. Christophe Dugarry, qui n'a jamais été un grand fan du technicien italien, valide même l'idée de son départ pour le remplacer par un autre coach à l'OM.

En s'inclinant à domicile contre le FC Nantes (0-2) au terme d'un match qui n'a jamais été maitrisé, l'OM laisse filer le RC Lens et le PSG en tête du classement en Ligue 1 pendant que l'OL, Rennes ou le LOSC ont recollé aux Marseillais. Roberto De Zerbi se retrouve donc sous le feu des critiques, au point que Christophe Dugarry valide l'idée d'un changement de coach.

Dugarry valide l'idée d'un départ de De Zerbi « Les joueurs, les préparateurs physiques, les adjoints qui se font pourrir sur le banc de touche aussi par De Zerbi. Bref, tout le monde est nul (rires), catastrophiques. Le stade est plein, tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, et Nantes arrive à se relancer avec un super match, il faut aussi le souligner, en jouant au football. Je ne comprends pas ce que De Zerbi fait, son organisation… Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, ou sinon pas au même poste. Tu ne comprends rien, je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Arrête la psychologie, tu as des adjoints… Fais entraineur, on ne comprend rien à ce que tu fais… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.