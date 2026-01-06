OM : Le départ de Roberto De Zerbi est validé !

Après la défaite contre le FC Nantes au Stade Vélodrome, les critiques s'abattent sur Roberto De Zerbi. Christophe Dugarry, qui n'a jamais été un grand fan du technicien italien, valide même l'idée de son départ pour le remplacer par un autre coach à l'OM.
En s'inclinant à domicile contre le FC Nantes (0-2) au terme d'un match qui n'a jamais été maitrisé, l'OM laisse filer le RC Lens et le PSG en tête du classement en Ligue 1 pendant que l'OL, Rennes ou le LOSC ont recollé aux Marseillais. Roberto De Zerbi se retrouve donc sous le feu des critiques, au point que Christophe Dugarry valide l'idée d'un changement de coach.
Dugarry valide l'idée d'un départ de De Zerbi
« Les joueurs, les préparateurs physiques, les adjoints qui se font pourrir sur le banc de touche aussi par De Zerbi. Bref, tout le monde est nul (rires), catastrophiques. Le stade est plein, tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, et Nantes arrive à se relancer avec un super match, il faut aussi le souligner, en jouant au football. Je ne comprends pas ce que De Zerbi fait, son organisation… Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, ou sinon pas au même poste. Tu ne comprends rien, je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur. Arrête la psychologie, tu as des adjoints… Fais entraineur, on ne comprend rien à ce que tu fais… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«C’est un entraineur moyen»
« Ses changements n’amènent absolument rien, et il reste les jeunes qui n’ont pas joué sur le banc. Je ne comprends rien à ce qu’il fait. Je ne veux pas en rajouter des caisses, cela fait des mois et des mois que ce Monsieur n’arriver pas à me faire espérer, à me donner une ligne directrice. Je pense qu’il est surcoté. Il n’a entrainé que des équipes moyennes, et il montre mois après mois que la marche est trop haute. C’est un entraineur moyen. On lui a donné la possibilité de devenir un plus grand entraineur, et il y a un plafond de verre. Cela fait 18 mois qu’il est là, ça ne progresse pas. Il est sympathique, son accent aussi… Il n’y a pas de problème. Mais il faut un tacticien, un mec qui sente le football, un mec qui fait des changements judicieux, qui soit inspiré », ajoute Christophe Dugarry.