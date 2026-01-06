PSG - Transfert de Dembélé : La bombe est lâchée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas encore trouvé de terrain d'entente pour prolonger son bail. Le Ballon d'Or réclame une part fixe de son salaire plus élevée, ce qui ne correspond plus au projet instauré par Luis Campos. Une situation qui pourrait déboucher sur une départ.

Auteur d'une seconde partie de saison dernière exceptionnelle, Ousmane Dembélé a raflé toutes les récompenses individuelles possibles, à commencer par le Ballon d'Or. Et pourtant, son avenir au PSG est incertain compte tenu du fait que son contrat s'achève en 2028. Luis Campos a pris pour habitude de prolonger les joueurs qui entrent dans leur troisième saison à Paris. C'est le cas d'Ousmane Dembélé qui n'a toutefois toujours pas signé un nouveau contrat. Une situation qui est loin d'être anodine comme le souligne le journaliste du Parisien Marc Mechenoua.

Le cas Dembélé va devenir sérieux au PSG ? « Le PSG et Dembélé n’arrivent pas à trouver d’entente sur le salaire de son nouveau contrat. Notamment à cause du salaire fixe et variable. Comme il n’a pas toujours joué tous les matchs et a eu des pépins physiques, ça a des répercussions sur son salaire annuel. Il aimerait une part fixe et variable rapprochées au maximum », confie-t-il dans l’émission 100% PSG La tribune sur Ici Paris.