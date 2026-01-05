PSG : C'est terminé avec Ousmane Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ballon d'or 2025 couronné le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé n'a pas pu montrer l'étendue de sa palette depuis pour cause de pépins physiques et maladies. Ces dernières semaines, le numéro 10 du PSG enchaîne les apparitions et reste sur deux titularisations. Contre le Paris FC, Dembélé a bluffé Luis Enrique qui n'a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Ousmane Dembélé vit une saison qui s'apparente à des montagnes russes. Entre ses sacres personnels au Ballon d'or, à The Best et aux Globe Soccer Awards et ses pépins physiques avec l'équipe de France et le PSG, le champion du monde n'a pas pu trouver une certaine régularité dans ses performances voire même ses apparitions.

Ousmane Dembélé enfin de retour ? Grâce au 1/32ème de finale de Coupe de France face à Fontenay (4-0) et la reprise de la Ligue 1 dimanche contre le Paris FC (2-1), Ousmane Dembélé a enchaîné deux titularisations de suite. Le tout, en se montrant décisif par le biais de 2 buts marqués et une offrande à un coéquipier. Du point de vue de Luis Enrique, le Ballon d'or 2025 tient son match référence de la saison.