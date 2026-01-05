Transferts - PSG : Grosse signature confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières semaines, il était annoncé que le PSG avait un oeil sur la situation de Dayot Upamecano. En fin de contrat au Bayern Munich, l'international français aurait alors pu débarquer librement à l'intersaison. C'était sans compter sur le forcing du club bavarois pour faire prolonger Upamecano. Et visiblement, ça aurait porter ses fruits...

Depuis le 1er janvier, étant en fin de contrat, Dayot Upamecano peut s'engager avec son futur club. Forcément, recruter le défenseur central du Bayern Munich était une opportunité identifiée par de nombreux gros clubs. Dont le PSG. La formation parisienne a ainsi été annoncée parmi les prétendants à l'international français. Mais voilà que l'avenir d'Upamecano s'écrirait finalement loin de Paris.

« Upamecano a décidé de... » Dayot Upamecano devrait plutôt poursuivre au Bayern Munich. Le club bavarois lui a fait parvenir une offre de prolongation de contrat et le Français aurait accepté. C'est ce qu'a révélé Dominique Séverac. « Si j'ai bien compris, Upamecano a décidé de prolonger au Bayern Munich », a ainsi annoncé le journaliste du Parisien concernant Upamecano.