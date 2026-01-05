Transferts - PSG : Grosse signature confirmée !

Ces dernières semaines, il était annoncé que le PSG avait un oeil sur la situation de Dayot Upamecano. En fin de contrat au Bayern Munich, l'international français aurait alors pu débarquer librement à l'intersaison. C'était sans compter sur le forcing du club bavarois pour faire prolonger Upamecano. Et visiblement, ça aurait porter ses fruits...
Depuis le 1er janvier, étant en fin de contrat, Dayot Upamecano peut s'engager avec son futur club. Forcément, recruter le défenseur central du Bayern Munich était une opportunité identifiée par de nombreux gros clubs. Dont le PSG. La formation parisienne a ainsi été annoncée parmi les prétendants à l'international français. Mais voilà que l'avenir d'Upamecano s'écrirait finalement loin de Paris.
« Upamecano a décidé de... »
Dayot Upamecano devrait plutôt poursuivre au Bayern Munich. Le club bavarois lui a fait parvenir une offre de prolongation de contrat et le Français aurait accepté. C'est ce qu'a révélé Dominique Séverac. « Si j'ai bien compris, Upamecano a décidé de prolonger au Bayern Munich », a ainsi annoncé le journaliste du Parisien concernant Upamecano.
Le PSG avait des raisons d'y croire !
Dayot Upamecano au PSG, cela semblait une évidence. En effet, si le Français ne prolongeait pas avec le Bayern Munich, son avenir avait de grandes chances de s'écrire à Paris. Et pour cause... Très proche d'Ousmane Dembélé, Upamecano a également le même agent que le numéro 10 du PSG ou encore Désiré Doué, Moussa Sissoko. De quoi forcément faciliter les discussions...