Malaise avec Ousmane Dembélé : La réponse cash du PSG !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé avait terminé l’année 2025 sur un malaise. L’attaquant de 28 ans était mécontent de la gestion de son temps de jeu au PSG depuis son retour de blessure. Le Ballon d’Or a néanmoins brillé ce dimanche contre le Paris FC. Luis Enrique s’est d’ailleurs dit ravi de retrouver un Ousmane Dembélé au sommet de sa forme.

L’année 2025 ne s’était pas très bien terminée pour Ousmane Dembélé au PSG. Dans les vestiaires, le Ballon d’Or affichait un certain mécontentement concernant la gestion de son temps de jeu depuis son retour de blessure. L’attaquant de 28 ans s’estimait prêt à démarrer les rencontres alors que Luis Enrique préférait jouer la carte de la prudence en augmentant progressivement son temps de jeu.

Malaise terminé pour Ousmane Dembélé au PSG ? 2026 a mieux démarré pour Ousmane Dembélé. Titulaire contre le Paris FC, le champion du monde 2018 a rendu une plutôt belle copie. Buteur, l’international français a offert la victoire aux siens dans le derby parisien (2-1). Et Luis Enrique s’est dit ravi de retrouver un Ousmane Dembélé au sommet de son art à quelques jours du Trophée des champions contre l’OM.