Une grosse star du PSG prend le métro, la scène surréaliste !

Dans sa carrière, Rai a laissé un immense souvenir dans la tête des supporters français lors de son passage au PSG entre 1993 et 1998, lui qui n'a jamais quitté le Brésil sinon. L'ancien milieu offensif s'est beaucoup impliqué dans cette nouvelle vie, adoptant même un mode de vie assez traditionnel pour apprendre le français. Il se souvient des heures passées dans le métro notamment !

Avec 215 matches au compteur au PSG, Rai a marqué les esprits. Il est aussi tombé amoureux de ce nouvel environnement, lui qui a fini par obtenir la nationalité française en 2016. Le Brésilien se rappelle son quotidien entre les matches de foot et ses études à la Sorbonne.

Rai dans le métro à Paris Ancienne légende du PSG, Rai s'est aussi démarqué par sa volonté à apprendre le français correctement, signe qu'il se plaisait beaucoup à Paris. « Paris, ce n’est pas que le foot. Quand je suis arrivé en 1994, Paris était beaucoup moins foot qu’aujourd’hui. J’étais capitaine de la sélection du Brésil et je prenais le métro, j’allais apprendre le français à la Sorbonne. Vous imaginez un joueur du PSG faire ça aujourd’hui ? Il ne pourrait pas ! Même s’il le veut ! » déclare-t-il au Parisien.