PSG : Il revient à Paris, le pire est craint !

Nouveau venu en Ligue 1 cette année, le Paris FC doit relever de nombreux défis. Mais ce dimanche, c'est une véritable montagne qui se dresse devant le club de la capitale puisque l'heure est venue de défier le PSG. Un match qui s'annonce difficile pour Rai, qui craint le pire pour son protégé.

Promu en Ligue 1, le Paris FC a bien l'intention de se maintenir et d'évoluer vers les sommets. Le club occupe actuellement la 14ème place du classement et forcément la tâche s'annonce difficile face au PSG. Rai, ancienne légende du club champion d'Europe en titre, croit beaucoup en la force du projet du Paris FC. Mais peut-être pas jusqu'à décrocher une victoire ce dimanche soir...

Le Paris FC diminué face au PSG En n'hésitant pas à accueillir de nouveaux joueurs cette année dans son effectif, le Paris FC peut espérer se maintenir. Mais le club n'aura pas toutes les forces en présence pour affronter le PSG en raison de la CAN qui se dispute actuellement. « Nous avons des absents partis à la CAN. Déjà, en temps normal, le match aurait été compliqué. Le plus important est de retrouver ce beau foot que l’on a déployé en début de saison. Gagner sera compliqué. Un match nul également. Mais c’est une rencontre qui peut nous aider à récupérer la confiance. On va jouer là-dessus et s’il y a un peu de chance… » dit-il au Parisien.