Alexis Brunet

Après une première partie de saison assez compliquée, le Paris FC ne compte pas se laisser faire. Le club de la capitale a prévu de réaliser un mercato de folie cet hiver et plusieurs pistes sont déjà connues. Les dirigeants parisiens cherchent en priorité à renforcer leur défense centrale, mais l’arrivée d’un nouveau buteur est également dans les tuyaux.

Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC savait que cela allait être compliqué, mais il ne faudrait pas que le club de la capitale fasse le yoyo. Pour le moment, les Parisiens sont quatorzièmes de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur le premier relégable. Cette seconde partie de saison va donc être très importante et le PFC compte se servir du mercato hivernal.

Un mercato de folie au Paris FC ! Malgré de gros investissements l’été dernier, le Paris FC serait disposé à remettre beaucoup d’argent sur la table. D’après les informations de Foot Mercato, le club de la capitale veut être ambitieux et il préparerait donc un mercato d’envergure. Il va donc y avoir du mouvement du côté de Paris et plusieurs joueurs devraient donc débarquer dans les prochaines semaines.