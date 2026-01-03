Mercato - PSG : Le Paris FC veut s'offrir une superstar !

Alexis Brunet

Pendant deux ans, Sergio Ramos a évolué au PSG après son départ du Real Madrid. Malheureusement, l’international espagnol n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Paris, mais il pourrait bien faire son retour dans la capitale française. En effet, le Paris FC aurait coché le nom de l’expérimenté défenseur central pour cet hiver.

Par le passé, le PSG a souvent misé sur des stars afin de remporter la Ligue des champions. En 2021, le club de la capitale pensait d’ailleurs avoir réalisé un bon coup en réussissant à attirer Sergio Ramos, qui était alors libre de tout contrat après sa longue aventure au Real Madrid. Malheureusement, en deux ans passés à Paris, le défenseur central n’aura pas laissé un très bon souvenir.

Ramos est libre De 2021 à 2023, Sergio Ramos a évolué au PSG, puis il a décidé de faire son retour au sein de son club formateur, le FC Séville. Seulement un an plus tard, il a de nouveau quitté l’Espagne pour le Mexique et le club de Monterrey. Une aventure là aussi assez courte puisque le défenseur central n’a pas souhaité prolonger et il se retrouve aujourd’hui libre de tout contrat.