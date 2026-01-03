Transfert à 0€ : L’OM va dégainer une offre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 2022 en provenance du FC Barcelone, Oscar Minguera est entré dans sa dernière année de contrat avec le Celta Vigo et sera libre à la fin du mois de juin. Un joueur annoncé dans le viseur de l’OM l’été dernier, ce qui serait toujours le cas. Le club marseillais aurait l’intention de faire une proposition de contrat au défenseur âgé de 26 ans.

À l’instar d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley l’été dernier, ou bien Adrien Rabiot avant eux, l’OM essaye de se positionner sur des joueurs entrés dans leur dernière année de contrat et bientôt libres. Une situation dans laquelle se trouve Oscar Mingueza au Celta Vigo, où il est arrivé à l’été 2022 en provenance du FC Barcelone.

Mingueza toujours dans le viseur de l’OM ? Au mois de juin, L’Équipe évoquait un intérêt de l’OM pour le défenseur âgé de 26 ans, mais sa clause libératoire, estimée à 20M€, avait quelque peu refroidi la direction olympienne. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026 et qu’il n’a pas prolongé, Oscar Mingueza serait en revanche toujours dans le viseur de Marseille.