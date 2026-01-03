PSG : Luis Enrique confirme un problème pour les prochains transferts !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes et il est donc actuellement possible de faire des transferts. Le PSG a-t-il prévu de se renforcer à l’occasion de ce mois de janvier, un an après avoir fait un gros coup avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia ? La question a directement été posée à Luis Enrique et l’entraîneur du PSG a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités, même si cela ne sera pas simple…

Débarqué en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia avait complètement métamorphosé le PSG en deuxième partie de saison dernière. Le club de la capitale avait donc profité du mercato hivernal pour frapper un très gros coup avec l’arrivée du Géorgien. Cela sera-t-il à nouveau le cas cette année ? Le marché des transferts est actuellement ouvert. A voir maintenant ce qu’a prévu de faire le PSG.

« On est ouverts si des joueurs peuvent améliorer l'effectif, mais… » En conférence de presse ce samedi avant d’affronter le Paris FC, Luis Enrique n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le mercato. A propos de possibles arrivées au PSG, l’entraîneur espagnol a alors été très clair, confiant : « C'est la même chose à chaque fois, on est ouverts si des joueurs peuvent améliorer l'effectif, mais c'est très difficile. On est ouverts avec Luis Campos, mon staff, pour chercher à améliorer encore l’effectif ».