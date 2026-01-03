Mercato - OM : Transfert surprise confirmé en Ligue 1 !

Si cela ne semble pas être la priorité pour cet hiver, l’OM serait tout de même sur la piste d’un défenseur évoluant dans le championnat de France. Ces dernières semaines, un intérêt pour Charlie Cresswell était évoqué et selon le diffuseur Ligue 1+, Marseille serait bel et bien intéressé par le joueur de Toulouse.
Comme l’a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, l’arrivée de renforts offensifs « pourrait être une solution » cet hiver à l’OM, « mais ça peut aussi être au milieu de terrain ou en défense. » Cela passera quoi qu’il arrive d’abord par des départs, point sur lequel avait insisté Pablo Longoria au moment de faire le bilan de la première partie de saison.
Déjà un départ d’Egan-Riley ?
En ce sens, CJ Egan-Riley fait partie des joueurs dont l’avenir semble incertain. Arrivé libre l’été dernier en provenance de Burnley, l’Anglais âgé de 22 ans doit faire face à une forte concurrence et un départ de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, ne serait pas à exclure.
Intérêt confirmé pour Cresswell
Ce qui pourrait alors ouvrir la porte à une arrivée de Charlie Cresswell. Dernièrement, But Football Club indiquait que l’OM serait intéressé par le joueur de Toulouse, sous contrat jusqu’en juin 2028. Vendredi, en marge de la rencontre face au RC Lens (0-3), Ligue 1+ a confirmé que Marseille suivrait bel et bien le défenseur de 23 ans, qui serait également dans le viseur de West Ham.