Mercato - OM : Transfert surprise confirmé en Ligue 1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si cela ne semble pas être la priorité pour cet hiver, l’OM serait tout de même sur la piste d’un défenseur évoluant dans le championnat de France. Ces dernières semaines, un intérêt pour Charlie Cresswell était évoqué et selon le diffuseur Ligue 1+, Marseille serait bel et bien intéressé par le joueur de Toulouse.

Comme l’a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, l’arrivée de renforts offensifs « pourrait être une solution » cet hiver à l’OM, « mais ça peut aussi être au milieu de terrain ou en défense. » Cela passera quoi qu’il arrive d’abord par des départs, point sur lequel avait insisté Pablo Longoria au moment de faire le bilan de la première partie de saison.

Déjà un départ d’Egan-Riley ? En ce sens, CJ Egan-Riley fait partie des joueurs dont l’avenir semble incertain. Arrivé libre l’été dernier en provenance de Burnley, l’Anglais âgé de 22 ans doit faire face à une forte concurrence et un départ de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, ne serait pas à exclure.