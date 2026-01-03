Mercato : Le Paris FC a pris un énorme râteau !

Alexis Brunet

Cet hiver, le Paris FC cherche à se renforcer pour espérer finir la saison dans le haut du classement de Ligue 1. Le club de la capitale prospecte pour trouver un nouveau buteur et Arnaud Kalimuendo faisait notamment partie des pistes. Les dirigeants parisiens ont même fait une offre à l’ancien joueur du PSG, mais ce dernier l’a refusée.

Actuellement 14ème de Ligue 1 à quatre points du barragiste, le Paris FC ne dispose pas d’une grosse marge au classement. Le club de la capitale va devoir réaliser une grosse seconde partie de saison et pour cela il compte se servir du mercato. Le PFC est à la recherche de plusieurs joueurs, dont un buteur.

Arnaud Kalimuendo a refusé le Paris FC Le Paris FC a plusieurs pistes pour renforcer la pointe de son attaque et l’une d’entre elles mène à Arnaud Kalimuendo. D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club de la capitale a même fait une offre au joueur de Nottingham Forest, mais ce dernier l’aurait refusée.