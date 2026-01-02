Transfert à l’OM : Une offre est partie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, l’OM décidait de recruter Jeffrey De Lange en tant que deuxième gardien. Troisième dans la hiérarchie des portiers à Marseille, Ruben Blanco pourrait prochainement quitter la Cité Phocéenne. Le gardien espagnol de 30 ans attise les convoitises de plusieurs clubs, alors que l’un d’entre eux aurait déjà formulé une première offre.

Cet hiver, l’OM pourrait connaître quelques mouvements au niveau du marché des transferts. Dans le sens des départs, Marseille devrait être sollicité pour le cas de Ruben Blanco. Arrivé en 2023, le gardien espagnol de 30 ans n’a disputé que cinq rencontres en faveur du club phocéen.

Ruben Blanco attise les convoitises Doublé par Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange dans les buts, Ruben Blanco pourrait quitter l’OM, et ce dès cet hiver. En effet, comme le révèle Sky Italia ce vendredi, plusieurs clubs aimeraient le recruter sur ce mois de janvier, à commencer par Braga. Le club portugais a ainsi ajouté l’expérimenté espagnol à sa liste pour le poste de gardien de but.