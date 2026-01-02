OM : La fortune promise pour un transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélation de la première partie de saison à l’OM, Robinio Vaz n’est toutefois pas sûr de poursuivre l’aventure avec le club phocéen. En effet, dernièrement, plusieurs rumeurs étaient apparues à propos de l’avenir de l’attaquant olympien. Robinio Vaz serait très courtisé, y compris en Ligue 1. Strasbourg serait ainsi prêt à mettre gros sur la table pour se l’offrir.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et du côté de l’OM, une fois n’est pas coutume, ça devrait être animé. Surtout dans le sens des départs. Qui fera alors ses valises ? Certains regards se tournent actuellement vers Robinio Vaz. A 18 ans, l’attaquant olympien est l’un des cracks de l’effectif de Roberto De Zerbi, mais voilà que Vaz hésiterait à prolonger et pourrait donc s’en aller dans les semaines à venir.

Rosenior a discuté avec Robinio Vaz ! Très courtisé, Robinio Vaz ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. L’actuel attaquant de l’OM pourrait même continuer en Ligue 1. En effet, selon les informations de But Football Club, Strasbourg serait intéressé par l’Olympien. Liam Rosenior, entraîneur du RCSA, aurait même d’ores et déjà discuté avec Robinio Vaz pour le convaincre de rejoindre le projet strasbourgeois.