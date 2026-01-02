OM : La fortune promise pour un transfert !

Révélation de la première partie de saison à l’OM, Robinio Vaz n’est toutefois pas sûr de poursuivre l’aventure avec le club phocéen. En effet, dernièrement, plusieurs rumeurs étaient apparues à propos de l’avenir de l’attaquant olympien. Robinio Vaz serait très courtisé, y compris en Ligue 1. Strasbourg serait ainsi prêt à mettre gros sur la table pour se l’offrir.
Le mercato hivernal a ouvert ses portes et du côté de l’OM, une fois n’est pas coutume, ça devrait être animé. Surtout dans le sens des départs. Qui fera alors ses valises ? Certains regards se tournent actuellement vers Robinio Vaz. A 18 ans, l’attaquant olympien est l’un des cracks de l’effectif de Roberto De Zerbi, mais voilà que Vaz hésiterait à prolonger et pourrait donc s’en aller dans les semaines à venir.
Rosenior a discuté avec Robinio Vaz !
Très courtisé, Robinio Vaz ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. L’actuel attaquant de l’OM pourrait même continuer en Ligue 1. En effet, selon les informations de But Football Club, Strasbourg serait intéressé par l’Olympien. Liam Rosenior, entraîneur du RCSA, aurait même d’ores et déjà discuté avec Robinio Vaz pour le convaincre de rejoindre le projet strasbourgeois.
Un salaire XXL à Strasbourg ?
De plus, l’aspect financier pourrait être un plus pour que Robinio Vaz s’engage avec Strasbourg. L’actuel 7ème de Ligue 1 serait prêt à offrir gros au joueur de l’OM pour obtenir sa signature. En effet, il serait question d'un salaire mensuel de 200 000€, largement plus que ce que Vaz gagne actuellement à Marseille. A suivre…