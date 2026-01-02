30M€ : L’OM prépare du lourd avec un attaquant !

Alors qu’il devait prolonger son contrat, Robinio Vaz pourrait finalement quitter l’OM dès le mois de janvier 2026. Les négociations allaient pourtant dans le bon sens, avant que des clubs anglais ne manifestent leur intérêt pour l’attaquant âgé de 18 ans. En cas de départ, Marseille espère récupérer jusqu’à 30M€ avec sa vente.
Comme Medhi Benatia l’a souvent répété ces derniers mois, « les jeunes, c’est devenu ma priorité ». L’OM veut miser de plus en plus sur la formation et la post-formation à l’avenir, d’où sa volonté de sécuriser l’avenir des trois jeunes joueurs en train de se faire une place dans l’effectif de Roberto De Zerbi : Tadjidine Mmadi, Darryl Bakola et Robinio Vaz.
Brentford et Aston Villa en pincent pour Vaz
En ce qui concerne le dernier nommé, RMC Sport indiquait au mois de novembre qu’une prolongation était dans les tuyaux et qu’elle devait intervenir avant la fin de l’année 2025, ce qui n’a pas été le cas. Aujourd’hui, un départ de Robinio Vaz dès cette période de mercato hivernal semble être une possibilité.
L’OM attend entre 25 et 30M€
RMC Sport explique qu’entre temps, plusieurs clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant âgé de 18 ans, notamment Brentford et Aston Villa. Dans son entourage, on estime que le temps ne presse pas, Robinio Vaz étant encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais l’OM veut boucler ce dossier rapidement et pourrait décider de s’en séparer cet hiver si la situation n'évolue pas positivement. En ce sens, son prix a été fixé entre 25 et 30M€.