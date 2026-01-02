30M€ : L’OM prépare du lourd avec un attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait prolonger son contrat, Robinio Vaz pourrait finalement quitter l’OM dès le mois de janvier 2026. Les négociations allaient pourtant dans le bon sens, avant que des clubs anglais ne manifestent leur intérêt pour l’attaquant âgé de 18 ans. En cas de départ, Marseille espère récupérer jusqu’à 30M€ avec sa vente.

Comme Medhi Benatia l’a souvent répété ces derniers mois, « les jeunes, c’est devenu ma priorité ». L’OM veut miser de plus en plus sur la formation et la post-formation à l’avenir, d’où sa volonté de sécuriser l’avenir des trois jeunes joueurs en train de se faire une place dans l’effectif de Roberto De Zerbi : Tadjidine Mmadi, Darryl Bakola et Robinio Vaz.

Brentford et Aston Villa en pincent pour Vaz En ce qui concerne le dernier nommé, RMC Sport indiquait au mois de novembre qu’une prolongation était dans les tuyaux et qu’elle devait intervenir avant la fin de l’année 2025, ce qui n’a pas été le cas. Aujourd’hui, un départ de Robinio Vaz dès cette période de mercato hivernal semble être une possibilité.