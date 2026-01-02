60M€ : Le PSG prépare une folie !

Annoncé comme un des grands espoirs du football portugais, Anisio Cabral pourrait débarquer au PSG prochainement. Le club de la capitale serait sur la piste de l’attaquant âgé de 17 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec son club et dont la clause libératoire est estimée à environ 50-60M€ par la presse portugaise.
D’après les informations de L’Équipe, c’est au Portugal que le PSG pourrait trouver ses deux prochaines recrues. Le club de la capitale serait sur la piste d’Alberto Costa (22 ans), latéral droit du FC Porto, ainsi que sur celle d’Anisio Cabral, attaquant qui fêtera ses 18 ans le 15 février prochain.
Cabral, le prochain « buteur né » du PSG ?
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Anisio Cabral est considéré par José Mourinho comme un des jeunes joueurs pouvant intégrer le groupe professionnel du Benfica Lisbonne à court terme. Bino Maçaes, sélectionneur des U17 du Portugal, le décrit comme un « un facteur X » et « buteur né ». « Il est très physique et sait bien utiliser son corps. Il est redoutable en attaque et marque facilement des buts », estime pour sa part Rafael Quintas, coéquipier d’Anisio Cabral en sélection.
Une clause libératoire supérieure à 50-60M€
Selon la presse portugaise, la clause libératoire du joueur du Benfica Lisbonne serait supérieure à 50-60M€. « C'est un garçon qui a une lecture de jeu très avancée pour son âge. Il ne se contente pas d'attendre le ballon. Dans les moments de tension, il garde un sang-froid exceptionnel. Il a ce don de décider des matches quand c'est le plus difficile », a ajouté Bino Maçaes à propos d’Anisio Cabral.