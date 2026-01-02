60M€ : Le PSG prépare une folie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé comme un des grands espoirs du football portugais, Anisio Cabral pourrait débarquer au PSG prochainement. Le club de la capitale serait sur la piste de l’attaquant âgé de 17 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec son club et dont la clause libératoire est estimée à environ 50-60M€ par la presse portugaise.

D’après les informations de L’Équipe, c’est au Portugal que le PSG pourrait trouver ses deux prochaines recrues. Le club de la capitale serait sur la piste d’Alberto Costa (22 ans), latéral droit du FC Porto, ainsi que sur celle d’Anisio Cabral, attaquant qui fêtera ses 18 ans le 15 février prochain.

Cabral, le prochain « buteur né » du PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Anisio Cabral est considéré par José Mourinho comme un des jeunes joueurs pouvant intégrer le groupe professionnel du Benfica Lisbonne à court terme. Bino Maçaes, sélectionneur des U17 du Portugal, le décrit comme un « un facteur X » et « buteur né ». « Il est très physique et sait bien utiliser son corps. Il est redoutable en attaque et marque facilement des buts », estime pour sa part Rafael Quintas, coéquipier d’Anisio Cabral en sélection.