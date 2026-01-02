Nouvelles recrues cet hiver : Le PSG a choisi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, le Paris Saint-Germain devrait se faire remarquer par son inactivité. En effet, Luis Enrique et Luis Campos ne prévoient pas d’injecter du sang neuf d’ici au 2 février, date de la fermeture du marché des transferts.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes en France ce jeudi 1er janvier et va s’étendre jusqu’au 2 février. Une période qui s’annonce relativement calme au PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com dès le mois d’octobre, un coup à la Kvaratskhelia n’est pas prévu cette année. Sauf départ important, Luis Enrique et Luis Campos ne prévoient pas d’injecter du sang neuf dans l’effectif, ce que confirme encore une fois Le Parisien.

Pas de renforts attendus Malgré les nombreuses blessures du début de saison, qui ne l’ont pas empêché de faire bonne figure en Ligue 1 et en Ligue des champions tout en remportant la Coupe intercontinentale, le PSG est satisfait de son effectif actuel et ne compte pas le modifier en ce mois de janvier.