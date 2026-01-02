OL - Transfert à 4M€ : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’OL a prévu d’être très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien veut offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais cibleraient ainsi Himad Abdelli, également pisté par l’OM. L’international algérien du SCO Angers affolerait toutefois le marché des transferts à l’étranger.

L’OL risque de vivre un hiver mouvementé sur le mercato. Après Endrick, le club rhodanien aurait prévu d’autres renforts pour Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais voudraient combler les lacunes de son effectif en janvier. Et dans cette optique, les Gones auraient activé une piste intéressante en Ligue 1.

L'OL fonce sur Himad Abdelli... L’OL aimerait en effet mettre la main sur Himad Abdelli. En fin de contrat en juin prochain au SCO Angers, l’international algérien pourrait débarquer en janvier dans le Rhône. Le club angevin réclamerait un peu plus de 4M€ pour son transfert, et l’OL aurait déjà fait son offre. Le milieu offensif de 26 ans serait également dans le viseur de l’OM.