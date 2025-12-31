Transfert à l’OM : La prochaine recrue annoncée ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques heures et l’Olympique de Marseille semble déjà avoir plusieurs dossiers sur les bras. C’est le cas en Italie, terrain de chasse préféré de Medhi Benatia ainsi que de Pablo Longoria, où une nouvelle cible est annoncée depuis quelques jours.

Tous les clubs sont dans les starting-block pour le mercato hivernal, qui va officiellement ouvrir ses portes ce jeudi 1er janvier. C’est le cas de l’OM, où Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi.

Un nouveau milieu pour l’OM ? Des nombreuses pistes sont évoquées depuis quelques jours, avec l’OM qui semble notamment vouloir se renforcer au milieu de terrain. Le Phocéen a notamment parlé de l’international portugais Ruben Neves, qui pourrait venir pallier un éventuel départ d’un Angel Gomes qui n’a pas convaincu depuis sa signature cet été.