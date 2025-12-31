Divorce à l'OM : Le coup de fil qui change tout, il revient !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un an, Elye Wahi était invité à s'en aller par l'OM. Un voeu qui s'est exaucé puisque l'attaquant de 22 ans a signé à l'Eintracht Francfort. Il ne se sera écoulé qu'une année calendaire pour voir Wahi revenir en Ligue 1 après son passage dans la cité phocéenne. Cap sur la Cote d'Azur après une discussion avec Claude Puel.

L'adage stipule que l'amour dure trois ans. Ce fut bien moins long entre l'OM et Elye Wahi. Pourtant recruté pour la coquette somme de 30M€ environ, bonus compris, le buteur français à présent âgé de 22 ans n'a pas réussi à validé les espoirs placés en lui à Montpellier puis par moments au RC Lens.

Rupture temporaire entre Wahi et Francfort Au bout d'une demi-saison seulement, Roberto De Zerbi sifflait la fin de la récréation. Le directeur du football de l'OM, à savoir Medhi Benatia, parvenait à permettre au club de recouvrir l'investissement consenti l'été précédent et Elye Wahi s'en allait à l'Eintracht Francfort. De l'autre côté du Rhin, l'attaquant n'a pas fait son trou, au contraire.