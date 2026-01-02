Urgence à l’OM, le transfert vital pour De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le 1er janvier 2026, le mercato hivernal est ouvert et il est donc désormais possible d’apporter des retouches à son effectif. A quoi faut-il s’attendre à l’OM ? D’habitude, le club phocéen est très actif lors des fenêtres de recrutement et voilà que ça devrait bouger à Marseille. Un transfert apparait d’ailleurs comme une priorité pour l’OM de Roberto De Zerbi.

Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao… Le secteur offensif de l’OM est aujourd’hui bien fourni. Mais Roberto De Zerbi a-t-il pour autant les armes adéquates pour performer le mieux possible ? Des carences ont clairement été identifiées au sein de l’attaque du club phocéen, notamment l’absence d’un véritable numéro 10. Un problème que l’OM aura l’occasion de résoudre lors du mercato hivernal.

« Il faut recruter une pointure » Pour l’OM, il faut un numéro 10 et vite. Il y aurait urgence pour le recrutement de ce profil bien spécifique selon les dires de Pascal Olmeta. « Il faut recruter une pointure qui sache tenir le jeu, imprimer le tempo. Un numéro 10, créatif », a lâché l’ancien Olympien pour La Provence.