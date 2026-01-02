Urgence à l’OM, le transfert vital pour De Zerbi !

Depuis le 1er janvier 2026, le mercato hivernal est ouvert et il est donc désormais possible d’apporter des retouches à son effectif. A quoi faut-il s’attendre à l’OM ? D’habitude, le club phocéen est très actif lors des fenêtres de recrutement et voilà que ça devrait bouger à Marseille. Un transfert apparait d’ailleurs comme une priorité pour l’OM de Roberto De Zerbi.
Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao… Le secteur offensif de l’OM est aujourd’hui bien fourni. Mais Roberto De Zerbi a-t-il pour autant les armes adéquates pour performer le mieux possible ? Des carences ont clairement été identifiées au sein de l’attaque du club phocéen, notamment l’absence d’un véritable numéro 10. Un problème que l’OM aura l’occasion de résoudre lors du mercato hivernal.
« Il faut recruter une pointure »
Pour l’OM, il faut un numéro 10 et vite. Il y aurait urgence pour le recrutement de ce profil bien spécifique selon les dires de Pascal Olmeta. « Il faut recruter une pointure qui sache tenir le jeu, imprimer le tempo. Un numéro 10, créatif », a lâché l’ancien Olympien pour La Provence.
« Il manque un vrai bon joueur technique »
De son côté, Rolland Courbis a confié à propos de ce besoin d’un numéro 10 à l’OM : « Le seul talent capable de faire une bonne passe dans les 25 derniers mètres, c’est Mason Greenwood. Mais il ne faudrait pas trop lui en demander. Même si l’effectif est de très haut niveau, il manque un vrai bon joueur technique dans ce secteur ».