Transfert surprise au PSG : C’est décidé pour ces deux joueurs !

Si certains clubs ont attendu avec impatience l’ouverture du mercato hivernal pour se montrer actif, cela n’est pas le cas du Paris Saint-Germain. Aucun renfort n’est prévu dans la capitale, à moins qu’un joueur actuel de Luis Enrique plie bagage durant le mois. Mais cela n’est pas la tendance…

L’information divulguée par le10sport.com en octobre dernier se confirme : le PSG ne devrait pas se montrer actif sur le marché des transferts. Le Parisien confirme que le duo Luis Campos - Luis Enrique est satisfait de l’effectif actuel et ne compte pas bousculer le vestiaire durant le mois de janvier en recrutant. Mais la décision pourrait évoluer selon les opérations réalisées dans le sens inverse.

Lucas Beraldo devrait rester Comme l’explique Le Parisien, une demande de transfert d’un joueur actuel inciterait le PSG à revoir sa position sur le mercato, mais les candidats à un départ ne sont pas nombreux. Au cœur des rumeurs durant l’été, Lucas Beraldo ne devrait pas bouger dans les prochaines semaines, alors que son club ne sonde pas le marché des défenseurs aujourd’hui.