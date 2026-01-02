OM : Le départ au Qatar gardé secret !

Alors qu’il n’a disputé qu’une seule rencontre depuis son arrivé en provenance de Bournemouth l’été dernier, le retour d’Hamed Junior Traoré est attendu en janvier, voire dès la réception du FC Nantes dimanche. Si l’OM n’a pas communiqué à ce sujet, le milieu offensif de 25 ans a pris la direction du Qatar pendant sa convalescence, comme Amine Gouiri.
Prêté avec option d’achat par Bournemouth l’été dernier, Hamed Junior Traoré se fait encore attendre à l’OM. Depuis son arrivé, l’international ivoirien (11 sélections) n’a pas disputé que la rencontre face à l’OL (1-0) le 31 août, avant d’être victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite qui l’a éloigné des terrains depuis.
Traoré de retour contre Nantes ?
Hamed Junior Traoré devait être du déplacement à Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France avant la trêve hivernale, avant que l’OM ne décide d’attendre encore un peu, ne voulant prendre aucun risque. Le milieu offensif âgé de 25 ans pourrait en revanche être dans le groupe dimanche pour le réception du FC Nantes. Interrogé par des supporters, il a récemment assuré que tout allait bien et qu’il serait disponible.
Traoré est allé au Qatar début décembre
Comme Amine Gouiri, L’Équipe nous apprend qu’Hamed Junior Traoré s’est lui aussi rendu au Qatar afin de parfaire sa réathlétisation début décembre, sans que l’OM ne communique à ce sujet. Opéré de l’épaule droite mi-octobre, l’attaquant de 25 ans s’était rendu à Aspetar en novembre.