OM : Le départ au Qatar gardé secret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a disputé qu’une seule rencontre depuis son arrivé en provenance de Bournemouth l’été dernier, le retour d’Hamed Junior Traoré est attendu en janvier, voire dès la réception du FC Nantes dimanche. Si l’OM n’a pas communiqué à ce sujet, le milieu offensif de 25 ans a pris la direction du Qatar pendant sa convalescence, comme Amine Gouiri.

Prêté avec option d’achat par Bournemouth l’été dernier, Hamed Junior Traoré se fait encore attendre à l’OM. Depuis son arrivé, l’international ivoirien (11 sélections) n’a pas disputé que la rencontre face à l’OL (1-0) le 31 août, avant d’être victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite qui l’a éloigné des terrains depuis.

Traoré de retour contre Nantes ? Hamed Junior Traoré devait être du déplacement à Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France avant la trêve hivernale, avant que l’OM ne décide d’attendre encore un peu, ne voulant prendre aucun risque. Le milieu offensif âgé de 25 ans pourrait en revanche être dans le groupe dimanche pour le réception du FC Nantes. Interrogé par des supporters, il a récemment assuré que tout allait bien et qu’il serait disponible.